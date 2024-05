Tippväravavaht jääb EM-finaalturniirilt kummalisel kombel eemale

Belgia jalgpallikoondise väravavaht Thibaut Courtois on käimasoleval hooajal jälginud koondise ja Madridi Reali mänge pingilt, sest teda on vaevanud pikk vigastus. Klubitasandil peaks ta juba sel nädalal tagasi platsil olema, kuid üllatuslikul kombel teatas Belgia peatreener Domenico Tedesco, et Courtois Saksamaal toimuval EM-finaalturniiril koondisesse ei kuulu.