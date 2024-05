ERR ja TV3 näitavad jalgpalli EMi

Finaalturniiri 51 ülekannet on nelja telekanali kavas planeeritud vaatajat arvestades ning eesmärgiga kajastada suurturniiri parimal võimalikul moel. Telekanali TV3 eetris on kell 16 ja kell 19 algavad mängud ning TV6 eetris need kell 19 algavad kohtumised, mis toimuvad samaaegselt (kokku 25 ülekannet). ERRi kanalid ETV ja ETV+ näitavad kõiki mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu ning mõlemat poolfinaali (kokku samuti 25 ülekannet). Finaal, 14. juulil algusega kell 22, on eetris paralleelselt ETVs, TV3s ja venekeelse kommentaariga ETV+ kanalis.

Kolm aastat tagasi elas ERRi kanalite vahendusel EM-finaalturniirile Eestis kaasa vähemalt 700 000 inimest. «Seega on jalgpall on suurim avalikkust ühendav spordiala ja kui päris pikalt oli lahtine, kas Eesti publikul avaneb üldse võimalus suurturniirist kõikidele ligipääsetavate telekanalite vahendusel osa saada, siis nüüd on see lahenduse leidnud parimal võimalikul moel,» märgib Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose. «See on hea näide avaliku- ja erasektori tulemuslikust koostööst,» lisab Roose.