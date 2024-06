Inglismaa koondis kutsus appi 38-aastase vanameistri

Heaton on Inglismaa koondise eest pidanud kolm mängu ning United’i eest käis ta viimati väljakul mullu veebruaris karikavõistlusel. Koondisega liitub ta vaid loetud päevad enne EMi algust, kuid tasub toonitada, et ametlikult mängijana teda üles ei anta.

Inglismaa koondises on juba kolm väravavahti: Jordan Pickfordi, Aaron Ramsdale ja Dean Henderson. Heatoni ülesandeks on koos nende kolmega EMi vabadel päevadel treenida.

«Uskumatult suur au, et Gareth (peatreener Southgate – toim) palus mul meeskonnaga liituda. Saada kutse, et minna suurturniirile, aidata igal võimalikul viisil ja oma kogemusi edasi anda, see on uhke hetk. Meil ​​on suurepärane koosseis, ma olen põnevil ja ei jõua ära oodata, millal saan grupiga liituda,» kommenteeris Heaton.