Jalgpallitähele võib EM kalliks maksma minna

Mitmekordse Premier League'i tšempioni Kyle Walkeri viimased aastad jalgpallis on kulgenud kenasti, kuid sama ei saa öelda mehe olukorra kohta eraelus.

Daily Mail vahendab, et Manchester City kaitsja abikaasa Annie Kilner plaanib traditsioonilist jalgpallurite naiste seltskonda vältida ja lendab seetõttu igale Inglismaa EM-matšile eralennukiga. Ühe lennu hind on 35 000 naela ehk 41 500 eurot.

Otsuse põhjuseks on asjaolu, et Kilner ei taha Inglismaa koondise staariga «õnneliku perekonda» mängida.

Daily Maili allikas ütleb, et Walker ja Kilner ei ole heades suhetes ning Kilner ei soovi olukorda kommenteerida. Ainus põhjus, miks ta Saksamaale sõidab, on paari lapsed.

Väidetavalt ei taha Kilner jalgpallinaiste seltskonnaga reisida, kuna ta ei tunne, et tal on Walkeriga korralik suhe. Samas on Walkeri naist nähtud staadionidel koos teiste peredega istumas.