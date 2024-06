Kelle poole hoiavad EMil staari, vuti- ja tavainimese süda?

1. Kellele hoiate pöialt?

Miskipärast on just suurturniire jälgides hõlpsam avastada tendentsi, kuhu on jalgpalli taktikaline pool arenemas või liikumas. Seda ilmselt põhjusel, et palju mänge on lühikese aja jooksul koos ja ühes mängus nähtu võtad järgmisesse kaasa. See on veel üks nurk, mille alt mänge vaatan. Kui edasi mõelda, siis klubijalgpallihooaja kohta ütleksin, et ründemäng ületab praegu kaitsemängu – mis on mõistagi hea – ning saab olema huvitav näha, kas sama jätkub ka EMil.»