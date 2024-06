EMi rekordid, mis eksisteerivad ja mis võivad puruneda

Tõsi, tagantjärele on UEFA parimaid valinud ka 1984., 1988. ja 1992. aasta turniiridel. Äramärgituks osutusid ründajad Michel Platini (Prantsusmaa) ja Marco van Basten (Holland) ning väravavaht Peter Schmeichel (Taani).

Viimasel kahel EMil on UEFA tunnustanud ka noormängijaid: 2016. aastal pälvis auhinna Portugali poolkaitsja Renato Sanchez, kolm aastat tagasi Hispaania keskväljamees Pedri.

EMi väravaküttidest

Parima väravakütiga on õnneks selles mõttes kerge, et selle väljaandmine on alati lihtne olnud. Või tähendab ... peaaegu alati. Kui esialgu polnud UEFA jaoks probleem, et mõnel turniiril läks skoorikuninga tiitel jagamisele (1960, 1964, 1968, 1992 ja 2000), siis 2008. aastal võeti selles vallas kasutusse viigilahutaja.

Kui mängijad on löönud sama palju väravaid, võetakse arvesse väravasööte. Kui ka need on samad, vaadatakse mängitud minuteid. Nõnda teenis 2008. aastal parima väravaküti tiitli hispaanlane Fernando Torres, kes lõi nagu Mario Gómez kolm väravat ja andis ühe väravasöödu, kuid mängis sakslasest 93 minutit vähem.

EMide ajaloo suurim väravakütt on Portugali tähtmängija Cristiano Ronaldo, kes on senise viie finaalturniiriga sahistanud võrku 14 korral. Sealjuures on ta ainus mängija, kes on jõudnud kahekohalise saldoni: Platini seisab üheksa, Griezmann ja Alan Shearer seitsme peal.