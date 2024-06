EELVAADE Kas MMil põrunud Saksamaa suudab kodus platsi puhtaks lüüa?

Šotimaa viimase 365 päeva jooksul löödud 20 väravat jaguneb tervelt 11 (!) erineva mängija vahel, lisaks on vastased löönud kolm omaväravat. EM-valiksarjas lõi kokku koguni seitse väravat Scott McTominay, ent tema viimane tabamus koondisesärgis jääb novembrikuusse. Mullu sügisest alates on kaks väravat löönud vaid Lawrence Shankland. EMile sõitjatest on koondise suurim väravakütt John McGinn 18 tabamusega.

Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Saksamaa koonsise peatreener Julian Nagelsmann. Foto: Handout/EPA/Scanpix

Saksamaa koondise peatreener Julian Nagelsmann: «Arvan, et oleme valmis, mehed on heas vormis. Väike närv on sees, aga peame sellest üle saama. Šotimaal on neli-viis head mängijat ning palju füüsiliselt tugevaid mehi. Neil pole maailmastaare, aga see teebki nad väga ohtlikuks. Nad kaotasid Hollandile 0:4, aga olid mänguliselt paremad. Meie õlgadel lasub suurem surve ja olen kindel, et nad tahavad seda ära kasutada.»

Šotimaa kogenumaid mängijaid Andy Robertson. Foto: Vagelis Georgariou/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Scanpix

Šotimaa koondise mängija Andy Robertson: «Teame, mis on mängus. Peame andma oma parima ja kui teeme seda, siis kes teab, kuhu läheme 23. juunil (siis on šotlaste viimane alagrupimäng – toim). Eelmisel EMil tundsime, et mängisime Inglismaa vastu hästi (viik 0:0 – toim), kuid läksime kahes ülejäänud mängus alt. Sel korral me ei taha, et meil pärast mingeid vabandusi oleks. Võtame väljakutse vastu.»

Millist minekut on 2024. aastal näidatud?