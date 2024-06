EMi arengu pealt näeb ühtlasi Euroopa jalgpalli edasiminekut

Esimesel, 1960. aastal lõppenud EM-il osales 17 riiki ja otsustavas staadiumis oli neid neli. Praeguseks on Euroopa jalgpalliliidul (UEFA) 55 liiget, kõik osalevad EM-i valiksarjas (kui parajasti just mõne sanktsiooni all ei ole). Finaalturniirile pääses juba kolmandat korda 24 meeskonda.