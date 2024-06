EELVAADE Ungari ja Šveits tahavad tasavägises A-grupis saada lendstardi

Kes on selle mängu soosik?

Mäng jääb viiki. Tegemist on A-alagrupi teise kohtumisega. Grupi soosik on Saksamaa, ülejäänud kolmik (lisaks Ungarile ja Šveitsile ka Šotimaa) tunduvad üsna võrdsed ning võitlevad teise (ja võimalik, et ka kolmanda) edasipääsukoha eest. Ning ühe põhjuse, miks on tõenäoline, et mäng jääb viiki, leiab loo lõpust statistikanopetest!