EELVAADE Rahvuste liiga finalistid Hispaania ja Horvaatia ristavad kohe avavoorus piigid

Kes on selle mängu soosik?

Võimalused on võrdsed. Tegemist on B-alagrupi esimese kohtumisega. B on surmagrupp, sest sinna kuulub ka valitsev meister Itaalia. Hispaania ja Horvaatia jõudsid aga mullu Rahvuste liigas finaali, kus väravateta lõppenud normaalaja järel osutusid hispaanlased paremaks penaltiseerias. Omavahel mindi vastamisi ka kolm aastat tagasi peetud EMi mälestusväärses kaheksandikfinaalis, kus Hispaania juhtis 3:1, ent horvaadid jõudsid 85. ja 90+2. minuti väravatega järele 3:3. Lisaaja järel võitis ikkagi Hispaania 5:3. Võit võib kukkuda mõlemale poole ja ka viik oleks loogiline tulemus.

Mõlemad Berliini olümpiastaadionile sammuvad meeskonnad on viimasel ajal saavutanud häid tulemusi. Hispaania jõudis poolfinaali eelmisel EMil, Hispaania aga MMil. 2018. aasta MMil marssis Horvaatia finaali, kus kaotas Prantsusmaale. Huvitav on asjaolu, et kui MMidel on horvaadid jõudnud kolmel korral esikolmikusse, siis EMidel pole veerandfinaalist kaugemale jõutud. Ning viimati suudeti end kaheksa parema sekka mängida 2008. aastal. Hispaania on aga kolmekordne Vana Maailma meister (1964, 2008, 2012).