Saksamaa jalgpallikoondise särgid langesid kriitikarahe alla

Tänavu kannavad sakslased lisaks klassikalistele rahvusvärvides särkidele ka teist, lillakas-roosat versiooni. Vahetult pärast võistluskombinatsiooni avalikustamist said sellist värvi särgid aga terava kriitika sihtmärgiks. Spordileht The Athletic arvas need särgid lausa Euroopa meistrivõistluste ajaloo koledaimate riideesemete hulka.

Saksamaa uus võistlusdress. Foto: IMAGO/Markus Ulmer/IMAGO/Ulmer/Teamfoto/Scanpix

Saksa ajaleht Bild väitis, et komplekt näeb välja, nagu oleks see tehtud mitte vutimeeste, vaid hoopiski Barbie jaoks. Võistlusriietuse tootja Adidase pressiesindaja seevastu ütles, et nende särkide müügil läheb kriitikast hoolimata väga hästi, vahendab portaal Nový Čas.

Saksamaa endine jalgpallur Uli Hoeness usutles teemat kommenteerides: «Skandaal kampsunite ümber on sisutühi. Tähtis on see, mis toimub väljakul.»

Saksamaa astus EMil võistlustulle juba täna õhtul kell 22. Nende tänaõhtuseks vastaseks on Šotimaa.