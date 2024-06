BLOGI Ajalooline külm dušš äratas Itaalia EMil talveunest

Kes on selle mängu soosik?

Itaalia. Tegemist on valitseva Euroopa meistriga. Samas ei saa itaallastele ennustada kerget jalutuskäiku, sest Albaania on kerkinud Euroopa mitte lihtsalt keskmike, vaid tugevate keskmike sekka. Tegemist on surmagrupiga (B), kuhu kuuluvad ka Hispaania ja Horvaatia, nii et kõik soosikud teavad, et Albaania vastu tuleb võtta kohustuslikud kolm punkti.