OTSEBLOGI Täielikult lustiv Rumeenia juhib Ukraina vastu juba 3:0

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Rumeenia koondise kapten Nicolae Stanciu on koondises 70 mänguga löönud 14 väravat. Ründajatest on enim koondisekogemust George Puscasel (42/11) ja Denis Alibecil (37/5). Valiksarjas lõi tähtsaid väravaid ka Ianis Hagi (35/5).

Ukraina koondise 34-aastane kapten Andri Jarmolenko on 119 koondisemänguga löönud 46 väravat, kuid praegu teda algkoosseisu ei ennustata. Põhilise ohu vastaste väravale moodustavad Roman Jaremtšuk (50/15), Viktor Tsõhankov (54/13), Artjom Dovbõk (28/10) ja Mõhhailo Mudrõk (21/2). Ent resultatiivne on ka äärel askeldav Oleksandr Zintšenko (63/9).

Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Ukraina koondise peatreener Serhi Rebrov: «Kõik meie EMi vastased on väga tugevad, Rumeenia võitis valikturniiril oma alagrupi. Leian, et peame keskenduma eelkõige enda esitusele. Tõsi, Rumeenia koondises on palju suurepäraseid mängijaid. Nad ei pruugi esindada tippklubisid, kuid kõik mängivad väljaspool kodumaad heades klubides. Võtame kõiki vastaseid tõsiselt.»