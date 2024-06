OTSEBLOGI Üks soosikutest Belgia kaotas Slovakkiale poolaja 0:1

Slovakkia osas tuleb aga küll liisku visata. Valiksarja kümnes mängus löödi mullu 17 väravat, aga need läksid 11 erineva mehe arvele! Suurim väravakütt oli Lukaš Haraslin kolme tabamusega. Nelja tänavuse sõprusmänguga lisandus nimekirja veel kolm uut väravalööjat... EM-koondislastest on 37-aastane poolkaitsja Juraj Kucka löönud 107 mänguga 14 ja Ondrej Duda 72 mänguga 13 väravat. Ühelgi teisel mehel kümmet koondisekolli täis ei ole.

Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Belgia koondise mängija Kevin De Bruyne: «Eelmise peatreeneri Roberto Martineziga tegime uskumatuid asju ja saavutasime seda, mis Belgial varem polnud õnnestunud (MMi kolmas 2018 – toim). Nii et uus peatreener Domenico Tedesco on suure surve all. Pärast 2022. aasta MMi hakkas ta ehitama täiesti uut meeskonda paljude noortega, kõik pidid kohanema tema mängufilosoofiaga. Leian, et ta on teinud head tööd, vaadates seda, kuidas meil läks valiksari ja kuidas praegu lood on. Lõpuks sõltub kõik aga sellest, kuidas finaalturniiril esineme.»