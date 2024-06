Hispaania raudvarast sai jalgpalli EMil rekordimees

Eile peeti B-alagrupi esimene mäng Berliinis, kus omavahel läksid vastamisi Hispaania ja Horvaatia. Hispaanlaste eest tegid skoori Alvaro Morata ning Fabian Ruiz. Esimese poolaja teisel üleminutil lõi Carvajal seisuks 3:0 ning temast sai vanima mängija, kes jalgpalli EMil Hispaania rahuvskoondise eest on värava loonud. Skoori tegi Carvajal 32 aasta ja 156 päeva vanusena. Tasub ka märkida, et see oli üldse esimene värav Madridi Reali kaitsjale rahvusmeeskonna eest.