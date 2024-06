BLOGI Portugal pääses EMi avamängus alles lisaminutitel

Tšehhi peatreener Ivan Hašek : «Portugal on selge soosik kogu EMi võidu peale, samal ajal kui meie oleme autsaiderid ja peame nägema vaeva, et ainuüksi alagrupist edasi saada. Samas, iga kohtumine on 50-50. Me ei saa eos kartma hakata. Paljud võistkonnad on üritanud Ronaldot kuival hoida, kuid sellega põrunud. Meie üritame anda endast parima, kuid samal ajal tuleb meil olla aktiivne ja mängu sisse saada, mitte ainult kaitses istuda.»

Millist minekut on 2024. aastal näidatud?

Statistikanoppeid

Portugal ja Tšehhi on varem kohtunud 14 korda ning ajaloolised kaalukausid on 7:4 portugallaste kasuks (kolm kohtumist on lõppenud viigiga). Viimati madistati 2022/23 Rahvuste liigas, kus mõlemal puhul (2:0 ja 4:0) jäi peale Portugal.

Portugali jaoks on käesolev EM-finaalturniiri üheksas. Nende parim tulemus jääb 2016. aastasse, kus tänu vahetusmees Ederile õnnestus finaalis Prantsusmaa alistada ja karikas pea kohale tõsta.

Kuivõrd Tšehhi on Tšehhoslovakkia järeltulija, on ka neil ette näidata EM-tiitel, seda 1976. aastast, kui tänu Antonin Panenka legendaarsele penaltile alistati finaalis Saksamaa. Pärast kahe riigi paardumist on Tsehhid igal EMil peal olnud ehk see on neil kaheksas järjestikune EM.

Kahe koondise ründajad Cristiano Ronaldo ja Patrick Schick lõid neli aastat tagasi EM-finaalturniiril mõlemad viis väravat, kuid kuna portugallane sai turniiri käigus kirja ka ühe väravasöödu, pälvis parima skoorikütti trofee tema.

Cristiano Ronaldost saab esimene mängija ajaloos, kes osalenud kuuel EM-finaalturniiril. Samuti on tema käes rekordid nii mängude (25) kui ka väravate (14) osas. Kui 38-aastane portugallane peaks ka sel EMil sihile jõudma, saab temast vanim mängija ajaloos, kes finaalturniiril skoori teinud.

Tšehhi koondise peatreeneril Ivan Hašekil õnnestus omal ajal mängijana kolmel korral Portugalile vastu astuda ning siiani ta kaotusekibedust tundnud pole. 1986. aasta MM-valiksarjas võitis Tšehhislovakkia vastavalt 1:0 ja 2:1, 1990. aastal tehti 0:0 viik.