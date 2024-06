Jalgpalli EMil karmistati Venemaa sümbolitega seotud reegleid

UEFA ei soovi näha Ukraina kohtumises Rumeeniaga tribüünidel ainsatki Venemaa lippu. Juba sel EMil on olnud probleeme Venemaa lippudega, mis on jõudnud vaatamata korraldajate tegevusele ikkagi tribüünidele ja neid on näidatud ka telekaamerates. Näiteks oli palju agressorriigi sümboolikat Inglismaa ja Serbia koondiste mõõduvõtul. Teatavasti on Serbia Venemaaga küllalt heades suhetes.