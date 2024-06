Väljakule roninud huligaan võib tuua EMil mängivale riigile karistuse

Briti väljaanne Daily Mail vahendas, et neli süüdistust on Euroopa jalgpalli juhtorgan esitanud Albaania alaliidule: esemete viskamise, ilutulestiku süütamise, platsile jooksmise ja spordiüritusele sobimatu provokatiivse sõnumi edastamise eest.

UEFA ei andnud täiendavaid üksikasju sõnumi kohta, mida väidetavalt edastati. Organisatsioon teatas, et UEFA kontrolli-, eetika- ja distsiplinaarkomisjon (CEDB) langetab selle küsimuse osas otsuse lähiajal.

Albaania alaliidu pressiesindaja teatas, et nad plaanivad esitada CEDBle ametliku avalduse UEFA poolt määratud tähtaja jooksul. «Soovime rõhutada, et kõik vajalikud meetmed võeti selleks, et tagada mängu edukas korraldamine,» lisas pressiesindaja.