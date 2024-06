OTSEBLOGI Albaania suutis lisaminutil rongi alt välja tulla

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Horvaatia poolkaitsja Lovro Majer: «Albaania on väga hea võistkond, kel on palju tugevaid pallureid, kuid kes on veelgi tugevam ühtse löögirusikana. Nende peamiseks tugevuseks on meeletu motivatsioon: nad lihtsalt janunevad edu järele. See on jalgpallis äärmiselt oluline ja nende vastu ei saa kerge olema. Samas, kui meil õnnestub nii nende kui ka Itaalia vastu näidata enda parimat mängu, oleme võimelised võitma neid mõlemaid. Usun, et täpselt nii ka läheb.»