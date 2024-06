EELVAADE Sakslaste teerull võtab järgmiseks sihikule Ungari

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi nii mõnigi vutivaatleja liigitas Ungarit turniiri eel võimalikuks mustaks hobuseks, kes võib EMil segadust külvata, siis kõnealuses kohtumises on nad ikkagi selgelt Taaveti rollis. Seda seetõttu, et Saksamaa alustas EMi lihtsalt ülivõimsalt, purustades Šotimaa avamängus 5:1. Nõnda oodatakse huviga (või hirmunult), mida edasi suudetakse.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Saksamaa koondis tõestas juba EMi avamängus, et väravaid tasub oodata kõikjalt. Kõige ohtlikumad olid šotlaste vastu Kai Havertz, Florian Wirtz ja Jamal Musiala, kes kõik ka skoorilehele jõudsid. Seega tasub eeldada, et kõnealune trio ohustab väravavõrku ka Ungari vastu.

Ungari koondis on 2023. aasta algusest saati jäänud vaid ühes mängus kuivale. Ülejäänud 14 mängus on löödud kokku 26 väravat (eelmise aasta märtsis peetud sõprusmängus alistati Eesti 1:0). Enim (7) on kirjutatud Barnabas Varga nimele, kes skooris ka EMi avamängus, kuid sahistada oskavad ka Dominik Szobloszai (6), Roland Sallai (4) ja Martin Adam (3).

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Saksamaa peatreener Julian Nagelsmann: «Teame, et matš Šotimaaga oli väga hea esimene samm, kuid säärane võit ei muutnud meid kuidagi hooletuks. Mina kavatsen anda endast järgmises mängus sama palju ja loodan, et ka võistkond toitub mu energiast. Töö koondises on praegu väga-väga lõbus ja tahame seda fooni hoida kolmapäevani. Samas teame, et meil tuleb veel väga palju mänge võita, et oma eesmärgini jõuda.»