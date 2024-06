OTSEBLOGI Šveits viigistas oivalise tabamusega mängu Šotimaaga

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Šotimaa kaitsja Kieran Tierney: «Avamäng [Saksamaaga] ei kulgenud meile soovitud viisil ja me ei teinud sellega endale ühtegi teenet. Me ei pakkunud fännidele seda, milleks oleme võimelised, seega meie esmane eesmärk ongi nüüd järgmistes mängudes ennast tõestada. Oleme minevikus juba pöidlahoidjatele häid emotsioone pakkunud, kuid nüüd on tarvis seda uuesti teha. Teame, et neljast punktist ilmselt piisab, et alagrupist edasi saada, seega see on meie järgmine eesmärk. Usume sellesse, et oleme selleks võimelised, kuid peame seda ka näitama.»