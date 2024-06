BLOGI Serbia päästis viimase minuti väravaga punkti Sloveenia vastu

Enne mängu:

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi avamängu järel on Sloveenia (FIFA 57.) see, kel C-alagrupis silmad peas, on ikkagi maailma edetabelis 43. kohal asuv Serbia see, kes on kõnealuses kohtumises favoriit. Sama meelt on ka statistikaportaali Opta superarvuti, kelle 10 000 simulatsiooni andis serblastele 49,2-protsendilise võiduvõimaluse (Sloveenia protsent oli 24,3).

Kõike eeltoodut kinnitasid ka EMi avamängud, kust Sloveenial jäi Taani vastu näppude vahele küll punkt, kui Serbia võitles nagu võrdne-võrdsega ühe suurfavoriit Inglismaaga.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Mõlemad koondised peaksid EMi teiseks kohtumiseks olema täies löögijõus.

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Sloveenia koondise suuremaid staare on Euroopa üks andekamaid noori mängumehi Benjamin Šeško, kes mullu sügisest saati on löönud koondises 5 väravat. Sama palju on võrku sahistanud teine ründaja Andraž Šporar. EMi avamängus tegi skoori aga kaitsja Erik Janža.

Serbia koondises on talenti rohkem, kui see on tulemustes väljendunud. Esiründaja Aleksandar Mitrovic lõi valiksarjas 4 väravat (kokku koondises 92 mänguga 58), ohtliku jalaga on ka Dušan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic ja mõistagi 35-aastane mängujuht Dušan Tadic (109/23).

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?