OTSEBLOGI Edasipääsu noolivate inglaste teel seisab Taani dünamiit

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi Taani on see, kel sellest paarist ette näidata varasem EM-tiitel, on kõnealuses kohtumises favoriidid ikkagi inglased. Kes soovib aluseks võtta maailma edetabeli - Inglismaa on 4., Taani 21. real -, kes statistikaportaali Opta superarvuti, mis pärast 10 000 simulatsiooni ennustab inglaste võiduprotsendiks 54,5 (Taanil 20,6).