Euroopa vingemaid ründajaid on suurel laval hambutu

Uhke saagi väärtus aga kahaneb, kui arvestada, et tähtsatel lavadel ehk MMidel ja EMidel on need saldod «pelgalt» 12/5 ja 11/6 ja et ainult üks eelpool mainitud finaalturniiride tabamustest on tulnud sõelmängudes. Ehk ajal, mil päriselt mõisa peale mängitakse...

Prantslaste küsimus nimega Mbappé

Kuigi Prantsusmaa koondis võitis EMi avamängus 1:0 Austriat, võisid nad tolles kohtumises kaotada oma liidri Kylian Mbappé. Nimelt põrkas prantslaste superstaar kohtumise lõpu eel peapalli pärast võideldes kokku Austria kaitsja Kevin Danso õlaga, pärast mida murule varises.

Telekaadrid olid rõlged: näost kinni hoidnud Mbappé särk oli üleni verine ning kui ta lõpuks käed ära võttis, oli näha ka kõverat nina. Vahetult pärast intsidenti vahetati prantslane välja ning platsilt lahkudes siirdus ta otse riietusruumi tohtrite hoole alla.

Kylian Mbappé murdis EMi avamängus ninaluu. Foto: FRANCK FIFE/AFP/Scanpix

Sealt viidi Mbappé edasi haiglasse, kus tuvastatigi ninaluu murd. Kui esialgu levis kuuldus, et ta vajab ka operatsiooni, siis hiljem selgus, et see ikkagi vajalik pole. Küll on jätkuvalt pehmelt öeldes segane, millal Mbappé taas mängukõlbulik võiks olla.

«Tal ei lähe hästi. Tema nina sai kõvasti pihta. Peame seda kontrollima, kuid tundub üsna keeruline olukord,» sõnas ärevil Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps vahetult pärast mängu.

Riietusruumist vilksamisi läbi käinud poolkaitsja Adrien Rabiot oli samas veidi positiivsemalt meelestatud: «Mbappéga on kõik hästi. Ta ütles, et loodab kolmandaks mänguks taas rivis olla.»

Teisipäeva hommikul andis ka Mbappé ise mõista, et EM tema jaoks veel läbi pole. «On teil mingeid maskide ideid?» andis ta ühismeedias fännidele küsimust esitades mõista, et kavatseb kaitsva peamaskiga taas väljakule joosta.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Millal see aga juhtuda võiks, on omaette küsimus. Viimased teated Prantsusmaalt räägivad, et isegi maski jaoks vajab Mbappé nina nii kahenädalast taastumisaega. See aga tähendaks, et uuesti võiks ründajat väljakul näha alles veerandfinaalis.