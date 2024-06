Arst hoiatab: Mbappé võib küll väljakule naasta, aga kas ka 100-protsendiliselt?

Mbappé vigastas enda nägu Prantsusmaa-Austria kohtumise lõpuminutitel, kui põrkas õhuduellis kokku kaitsja Kevin Danso õlaga. Kuigi vahetult pärast kohtumist spekuleeriti, et välja vahetatud ja haiglasse toimetatud prantslane vajab ka operatsiooni, siis need sahinad osutusid valeks.

Küll näib enam kui kindel, et mõned kohtumised tuleb Mbappél siiski vahele jätta: väljaanne Guardian kirjutab näiteks, et kõige varem naaseb prantslane väljakule kaheksandikfinaaliks (peaks Prantsusmaa sinna jõudma).

Omaette küsimus on aga, millises hoos prantslaste vutivõlur siis on, sest nagu soomlasest spordiarst Janne Pesonen, kes töötab igapäevaselt Kuopio Palloseura jalgpalliklubi juures, Iltalehti veergudel selgitab, mõjutab katkine ninaluu igal juhul mängija esitust.

Üks asi olla alateadlik mõtteviis ning soov ennast ja enda nägu uutest kontaktidest hoida, teine asi aga selle otsesem mõju. «Vigastada saanud piirkonnas on väga tõsine paistetus, mistõttu ei pruugi õhuvool olla endine. Katkise ninaga on kindlasti keerulisem hingata ja kui mõelda maksimaalse sportliku pingutuse peale, mida jalgpall nõuab, mõjutab see kindlasti ka esitust,» sõnas tohter.