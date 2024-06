Portugali koondislane jõudis Euroopasse viis eurot taskus. Nüüd on ta legend

Mees jätkas: «Selle raha eest pidin valima, kas helistada emale või osta endale võileib. Otsustasin helistada emale, et talle südamerahu tuua. Seejärel läksin ühte toidukohta ja küsisin sealt süüa. Mäletan, kuidas mulle öeldi, et mul pole raha ja seetõttu mulle söögipoolist ka ei antud. See on päris karm mälestus.»

Pepe's first goal for Portugal 👊#EURO2024 pic.twitter.com/SsS41EFlN4 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 5, 2023

Nüüd seisavad Pepel ees tema kärjääri viiendad Euroopa meistrivõistlused. Siiani on sellise verstapostini jõudnud vaid Cristiano Ronaldo ja Hispaania väravavaht Iker Casillas.

Portugali koondise peatreener Roberto Martínez ütles enne turniiri algust: «Pepe roll on nii väljakul kui ka väljaspool seda meeskonna jaoks väga oluline. Kui ta on vormis, on ta Portugali jaoks väga oluline mängija.»

Pepe on 41-aastane, kuid läheb EMile vastu, nagu oleks see tema esimene,» sõnas tema meeskonnakaaslane João Palhinha enne turniiri algust.

Pepe koduklubi Porto treener Sérgio Conceiçao on mehe kohta öelnud: «Olen jalgpallis olnud 32 aastat, neist 20 aastat mängijana ja 12 treenerina, ning võin teile kinnitada, et Pepe on kõige võistlushimulisem mängija, kellega mul on olnud au koos töötada.»