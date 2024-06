OTSEBLOGI Ukraina püüab laineharjal Slovakkia vastu häbi maha pesta

Statistikanopped

Naaberriigid Slovakkia ja Ukraina on sel sajandil kohtunud koguni kaheksa korda. Neil neist toimunud olukorras, kus mängus ka punktid (EM-valiksari ja Rahvuste liiga). Ukraina omab veidi paremat saldot, kuna väljakult on lahkutud kolme võiduga, Slovakkia kahe vastu. Kolm kohtumist on lõppenud ka viigiliselt.

Omavahelistes kohtumistes on peaaegu alati suutnud mõlemad koondised ka skoorida. Kui vastasseis on lõppenud ühe või teise koondise võiduga, siis jäänud ühe erandiga lahutama neid ainult üks värav. Ainsaks erandiks oli 2018. aastal toimunud Rahvuste liiga lahing, kus Slovakkia teenis 4:1 võidu. See on ka nende meeskondade viimaseks omavaheliseks matšiks.

Mõnel suurturniiril lähevad Slovakkia ja Ukraina täna esmakordselt vastamisi.