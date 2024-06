BLOGI Poola sai Lewandowski tagasi, aga Austria lõpetas sisuliselt nende EMi

Poola keskendus esimeses mängus Hollandiga ennekõike vasturünnakutele, kuna neil puudus ründeliinist suurkuju Lewandowski. Hollandi vastu suudeti küll juhtima pääseda, ent 1:2 kaotusest polnud pääsu. Poola ülesandeks on leida lahendused just palli pikemalt vallates, kuna avamängus kippus nende rünnak ümaraks jääma. Samas võib kindel olla, et Lewandowskiga on Poola mäng võrdlematu varem nähtuga.