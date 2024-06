EELVAADE Alagrupiturniiri ühes oodatuimas lahingus kohtuvad Holland ja Prantsusmaa

Kes on selle mängu soosik?

Vaatamata kõigele ei saaks Hollandi võitu kaugeltki suureks üllatuseks pidada, kuna ka nemad saanud alates 2023. aasta septembrist punktide peale mängudes ainult ühe kaotuse. See tuli aga 13. novembril just Prantsusmaa vastu.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Hollandi koondis on viimase aasta jooksul elanud ennekõike kahe mängija väravatest. Koguni seitsme tabamusega on alates 2023. aasta septembrist hiilanud pikakasvuline ründetuus Wout Weghorst, kes hoolitses ka EMi avamängus Hollandi võiduvärava eest. Samal perioodil on neli väravat Gody Gakpo kontos, kelle arvele jäi Tulpidemaa esimene tabamus sel EMil. Samas ei saa unustada Memphis Depayd, kes on 45 väravaga jahtimas endiselt Hollandi aegade edukaima väravaküti tiitlit, mida hoiab hetkel 50 korda skoorinud Robin van Persie.