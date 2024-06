Eesti koondislase tiimikaaslase EM lõppes tõenäoliselt kanderaamil

Vahetult pärast kohtumist andis Šotimaa koondise peatreener Steve Clark mõista, et alagrupiturniiri viimases mängus Ungari vastu kaitsja väljakule ei jookse.

«Ta on väga oluline mängija meie jaoks ja esineb alati oma ülesannete kõrgusel. Sellest on äärmiselt kahju, kuid nüüd tuleb lihtsalt kellelgi teisel see koht sisse võtta ja samuti nende ülesannetega hakkama saada,» sõnas Clark.