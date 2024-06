Ninaluu murdnud Mbappe uhke mask käib reeglitega vastuolus

Prantsusmaa koondise kaptenit tabas ebameeldiv trauma EMi avamängus Austriaga, kus õhuvõitlusesse läinud Mbappe põrkus kokku keskkaitsja Kevin Dansoga. Pärast kohtumist selgus, et Mbappe peab minema operatsioonile, ent see tehakse, kui EM-finaalturniiri on prantslaste jaoks lõppenud.