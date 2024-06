OTSEBLOGI Atraktiivselt mängiv Gruusia himustab Tšehhi skalpi

Enne mängu:

Kes on selle mängu soosik?

Favoriit on selles vastasseisus Tšehhi (FIFA 36.), kes alustas küll turniiri kaotusega, ent sellele vaatamata loodetakse alagrupist edasi pääseda. Vähemalt paberil on selgelt tummisem seltskond väljakule saata just tšehhidel.

Samas ei saa kuidagi alahinnata EMile madalaima ränkingukohaga sõitnud Gruusiat (FIFA 75.) ja nende hingestatust. Suurturniiri peksupoisiks ennustatud grusiinid olid avamängus lähedal viigipunktile, ent see jäi neil saavutamata.

Puhtalt numbritele keskenduv statistikaportaal Opta on küllalt selgelt Tšehhi poole kaldu, kui nende võidu tõenäosuseks hinnatakse 45,3 protsenti. Samas on avamängus näidatu kasvatanud Gruusia võimalusi, mis on nüüd tõusnud 29,5 protsendini.

Kui suure tõenäosusega Tšehhi võitjana kohtumiselt lahkub? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Mõlemad koondised suutsid avakohtumises traumasid vältida ja lähevad täisrivistuses laupäeval toimuvale matšile vastu.

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Tšehhi rünnakutel kerkivad teistest esile kolm mängumeest, kes hoolitsenud peamiselt väravate löömise eest. Nende kõige ohtlikum mees leidub tipuründes Patrik Schicki näol, kelle saldo on koondisesärgis muljet avaldav (39 mängu, 19 väravat). Samas on väga ohtlikud ka keskväljal tegutsevad Antonin Barak ja Tomaš Souček. Esimene on seejuures Tšehhi koondise edukaim väravakütt 2024. aastal kolme tabamusega.