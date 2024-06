OTSEBLOGI Isetu Ronaldoga Portugal sai kindla võidu Türgi vastu

Kas Ronaldol õnnestub sel EMil väravaarve avada? Või skoorib taas hoopis Güler? Leia tõenäosused SIIT.

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Portugali juhendaja Roberto Martinez: «Suutsime tänu suurele usule avamängus Tšehhi alistada. See oli esimene kord, kui minu ametiajal pöörasime kaotusseisu võiduks. EMil saabki tihtipeale otsustavaks tahtejõud ja järjepidevus.»

Türgi peatreener Vincenzo Montella: «See on esmakordne, et suutsime esimese kohtumise alagrupiturniiril võita. Meie eesmärk oli edukalt avamängust väljuda. Nüüd on unistus juba võita Portugali ja tagada koht kaheksandikfinaalis.»

Millist minekut ja mängupilti on EMil seni näidatud?

Portugal näitas EMi avamängus, et nad on võimelised pallivaldamisega kohtumist täielikult valitsema. Samuti tullakse edukalt toime umbkaitsega, mille murdmiseks kasutatakse nii tsenderdusi kui ka erinevaid liikumisi. Peamiselt käib Portugali rünnak läbi kahe mängija – Bruno Fernandes ja Bernardo Silva. Endiselt otsitakse rünnakul ennekõike Ronaldot, kes peab väravate eest hoolitsema. Tšehhi vastu ei suutnudki nende suurim täht skoorida, ent 2:1 võit ikkagi saabus.

Türgi alustas turniiri 3:1 võiduga Gruusia üle, ent see seis oli küllalt petlik, kuna viimane tabamus sündis kohtumise täiesti viimastel sekunditel, kui grusiinide värav juba tühi. Türklased püüavad küllalt sirgjooneliselt löögile jõuda ning Gruusia vastu näidati, et sihile proovitakse jõuda nii karistusalast kui ka sellest eemalt. See teeb nad ka veidi ettearvamatumaks.

Statistikanopped Portugal ja Türgi lähevad EM-finaalturniiridel vastamisi juba neljandat korda. Eelmised kolm lahingut lõppenud alati Portugali võiduga. Seejuures pole EM-finaalturniiril suutnud Türgi veel Portugali väravasse lüüa ainsatki palli. (Saldo 5:0) Portugal on punktimängudes suutnud Türgist alati jagu saada (6 võitu), ent ainus maavõistlus langes just türklaste kasuks. See toimus enne 2012. aasta EMi, kui Türgi mängis nimeka vastase 3:1 üle. Türgi on üks üheksast EMi koondisest, kes suutnud Ronaldo oma väravast eemal hoida. Kui leidub neid koondisi, kelle vastu pole Ronaldo veel väljakule jooksnud, siis türklased on Portugali talismani nulli peal hoitud koguni kolmel korral. Nüüd on neil võimalus seda teha ka kolmandat korda.