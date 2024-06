OTSEBLOGI Belgia läks kiiresti Rumeenia vastu juhtima

Kes on selle mängu soosik?

Ka pärast avavooru kohmetusi on Belgia (FIFA 3.) selles kohtumise selgeks soosikuks. Nõnda oli ka avamängus, ent ootamatult lubati end üllatada ja punktid jäid koguni tabelisse kirjutamata. Nõnda on teises mängus selg juba täiesti vastu seina ja taganemisruum puudub.

Rumeenia sai EMil end väga hästi käima ja üllatuslikult olid just nemad E-alagruppi pärast avavooru juhtimas. Teises kohtumises on küllalt keeruline näha, et rumeenlased suudaksid järgmise eneseületuse vormistada.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Belgia koondises on alati kõige ohtlikum mängumees tipuründes vastaseid hirmutav Romelu Lukaku. Tugeva ründaja statistika on lihtalt ulmeline, kuna 116 kohtumisega on tal kirjas 85 tabamust. Temal on kahtlemata suur huvi Rumeenia vastu väravaarvet kasvatada. Lisaks talle on ohtlik ka Kevin de Bruyne, kelle ohtlikud trahvilöögid võivad tihtilugu väravasse jõuda. Keskpoolkaitsjana tegutsev de Bruyne on koondisekarjääris löönud 27 väravat, millega hoiab oma koondise aegade edetabelis kuuendat positsiooni.