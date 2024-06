Ajakirjanik kardab EMil tehtud provokatiivse žesti tõttu oma elu pärast

Serbia ei tunnusta Kosovot iseseisva riigina, kuid peab seda siiski provintsiks. Enamik Kosovo elanikest on Albaania taustaga ning Serbia ja Albaania suhted on külmad.

Kotkažesti peetakse provokatiivseks seetõttu, et see viitab Albaania lipul olevale kahepäisele kotkale. Lisaks on kotkas ka serblaste vastu võidelnud Kosovo Vabastusarmee lipul.