Ungari treener polnud EMil rahul kohtunike tehtud tööga

Ungari treener Marco Rossi tunnistas pärast matši, et Saksamaa oli parem meeskond ja vääris võitu. Küll aga tahtis ta öelda paar sõna kohtumise kohtunike kohta.

«Meil ei vedanud. Ta lõi värava, kuigi Willy Orbanit oldi tagant tõugatud, kuid see olukord pöörati meie vastu. Kohtunik oli väljakul halb,» ütles Rossi pärast matši.

Ungaril oli Stuttgardi tribüünidel tohutu toetus, vaatamata sellele, et seisti vastamisi mängude korraldajariigiga. See aga lõpuks ei aidanud.

Saksamaa võitis Jamal Musiala ja Ilkay Gündogani väravatega 2:0 ning on 16 parema hulgas.

Ungari on seevastu kaotanud kaks esimest alagrupiturniiri kohtumist. Võistkond peab viimases voorus Šotimaa alistama, kui soovib oma alagrupist edasi pääseda.

«Me ei vaja kohtuniku abi. Kahjuks on see jalgpallis mõnikord nii, oleme peaaegu poolel teel koju. Viimases kohtumises anname endast kõik, et ei peaks punktideta koju minema,» ütleb Rossi.