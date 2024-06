OTSEBLOGI Kas Saksamaal õnnestub Šveitsi vastu korrata Hollandi ja Prantsusmaa vägitükki?

Šveitsi ridades on üha paremasse vormi tõusmas kapten Xherdan Shaqiri. Tõelise iluväravaga Šotimaa vastu viigipunkti šveitslastele võidelnud Shaqiri on oma koondise aegade edetabelis kerkinud juba neljandale kohale (32 väravat). Tema sooviks on kindlasti Saksamaa võrku sahistades üha kõrgemale kerkida. Sel EMil on Šveitsi kasuks värava löönud nii Breel Embolo, Kwadwo Duah kui ka Michel Aebischer.

Kas Musiala suudab kolmandat kohtumist järjest väravani jõuda? Või leiab väravalisa Embolo? Leia tõenäosused SIIT.

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Saksamaa peatreener Julian Nagelsmann: «Me oleme näidanud turniiril head tiimitööd. Me poleks veel pool aastat tagasi EMi avamängudest kaht võitu teeninud. Nüüd on meeskond üks löögirusikas. Kõik on valmis kaaslast aitama ja see sütitab positiivselt kogu riiki. Me ei pea alati särama, aga tulemused tõestavad praegust seisu. Loodetavasti suudame nõnda veel kaugele purjetada.»

Šveitsi äärakaitsja Ricardo Rodriguez: «See tuleb väga keeruline mäng, kus meile seisab vastu suurepärane meeskond, kus palju individuaalset kvaliteeti. Nad on turniiri väga hästi alustanud. Samas olen kindel, et see on mäng, kus suudame Saksmaa alistada. See pole kindlasti kerge ülesanne, kuna oodata on intensiivset võitlust. Nad on kahtlemata favoriidid, aga anname endast kõik, et sakslased alistada.»

Millist minekut ja mängupilti on EMil seni näidatud?