Hispaaniat ähvardab Yamali pärast EMil karistus

Kuna Yamal on vaid 16-aastane, kehtib tema suhtes Saksamaa noortekaitseseadus. Selles on kirjas, et alaealised ei tohi töötada pärast kella 20.00.

Neljapäeval mängis Yamal Itaaliaga peale kella 21.00. See pole esialgu probleem, sest sportlaste jaoks on tehtud erand. Neil on lubatud töötada kella 23ni.

Kuigi matš lõppes veidi enne ettenähtud kellaaega ja Yamal vahetati välja 71. minutil, võivad tema mängimise tõttu Hispaania koondisele tagajärjed siiski tulla. Nagu ZDF teatab, peetakse tööks ka intervjuusid ja pärast mängu duši all käimist.

Ähvardada võivad mitte sportlikud, vaid rahalised tagajärjed. Ametivõimud võivad määrata kuni 30 000 euro suuruse rahatrahvi. Seda peetakse EMi ajal aga üsna ebatõenäoliseks.

Hispaania on B-alagrupis 6 punktiga esikohal, järgneb Itaalia kolme punktiga, Albaania on ühe punktiga kolmas ning viimaselt kohalt leiab Horvaatia, kellel on samuti kirjas üks silm.