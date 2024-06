Kauglöökide väravasadu EMil: anomaalia või vutimaailma uus trend?

Ent kui rääkida sellest, miks kauglöögid ikkagi võrgus lõpetavad, siis võimalike põhjustena tuuakse välja väravavahtide tõrjevigu ning tänavuse jalgpalli EMi ametliku palli omadusi.

Nimelt tagab Fussballliebe nime kandev mänguvahend löögi maksimaalse täpsuse, tänu millele kontrollib jalgpallur täielikult selle trajektoori. Palle on iga turniiriga aina edasi arendatud ning selle kontrollimine on meeste jaoks muutunud aina hõlpsamaks.

Ent statistilise anomaalia seletamiseks on ka kaks teist teooriat: psühholoogiline ja taktikaline.

Esimese puhul arvatakse, et väljastpoolt kasti löödud väravate arvu on tinginud EMile omane melu. Oletatakse, et paljud mängijad, kes on aastaid unistanud EMil skoorimisest, on altimad iga väiksematki võimalust ära kasutama, tänu millele lüüakse väljastpoolt karistusala peale: ja ka väravasse. Loogiline.

Koondisevuti eripära?

Teiseks erineb koondisejalgpall märgatavalt klubivutist. Klubimängudes on väga suur roll treeneril ja tolle taktikalistel plaanidel ning piltlikult öeldes harjutataksegi seal igapäevaselt spetsiaalseid vutimustreid, mida väljakul ellu viia.

Suurbritannia ajakirjanik Adam Bate on öelnud, et klubijalgpall on muutnud maailma parimad mängijad mõnes mõttes robotiteks: jalgpallurid teavad kas või kinnisilmi mängides, kus nende meeskonnakaaslased väljakul teatud hetkel paiknevad.

Rahvusvahelises jalgpallis pole säärased suhted ja arusaamad ajanappusest tingituna aga täielikult välja kujunenud, mistõttu nõnda täpselt treeneri(te) vutimustreid ei jälgita ja sooritatakse ka rohkem pealelööke (sh väljastpoolt karistusala).