Probleemid paradiisis? Ülirikas naftaklubi võlgneb tähtmängijale 100 miljonit eurot

Prantsusmaa väljaande L'Equipe teatel on PSG jätnud Mbappele maksmata viimase kahe kuu palga ning ei soovi seda teha ka juuni eest. Jalgpalluri leping PSGga lõppeb 30. juunil. Enne selle lõppemist peaksid osapooled kokkuleppele jõudma, kuna vastasel juhul alustatakse ülikallist kohtuteed. Mbappe meeskonna teatel ulatub summa 100 miljoni euroni.

PSG teatel on osapooled püüdmas kokkuleppele jõuda ja nende huvi pole maksta Mbappele kõiki boonuseid, kuna mängija otsustas nende juurest sel suvel lahkuda. See tähendab, et ka naftarahadest elatuv PSG pole valmis miljoneid eurosid suvaliselt tuulde loopima.