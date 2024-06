BLOGI Hispaania läbis alagrupiturniiri laitmatult

Kes on selle mängu soosik?

Ülikindel soosik on Hispaania . Sel EMil küllalt ootamatult suurimaks tiitlinõudlejaks tõusnud hispaanlased on küll edasipääsu kaheksandikfinaali juba taganud, ent nad ei kavatse jalga gaasipedaalilt võtta. Kahtlemata soovitakse oma fännidele pakkuda ka alagrupiturniiri viimases ilusat esitust, millega kaasnevad väravad.

Küllalt keeruline on näha, kuidas Albaania võiks antud kohtumisest võitjana väljuda, ent neil pole ka midagi kaotada. Kaheksandikfinaali jõudmiseks on tarvis Hispaania alistada. Kui see peakski neil õnnestuma, siis jõutaks esmakordselt EMi ajaloos alagrupist edasi. Seejuures poleks see väikeriigile esimeseks triumfiks EMil, kuna ühe võiduga lahkuti ka 2016. aastal EM-debüüdil.