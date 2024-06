Belgia koondislane lööb EMil väravaid, aga need ei loe

Belgia ründaja Lukaku lõi EMi alagrupi teise vooru kohtumises Rumeeniaga 64. minutil värava. VAR aga leidis, et see oli suluseisus. Tegemist oli Belgia ründaja kolmanda väravaga, mida sellel turniiril ära ei loetud. Varem lõi Lukaku esimese vooru mängus Slovakkia vastu kaks väravat, mida samuti ei arvestatud.

E-alagrupis on praegu põnev seis, kuna kõigil võistkondadel on koos kolm punkti. Esimesel kohal on Rumeenia, kellele järgnevad Belgia, Slovakkia ja Ukraina.