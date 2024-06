Ungari kapten kritiseeris EMil meditsiinitöötajaid: loodetavasti ei juhtu seda enam kunagi!

Pärast seda kokkupõrget langes edurivimees murule ning kamraadid hakkasid koheselt platsi kõrval viibinud arstide suunas karjuma, et nood väljakule tormaksid. Varga ümbritseti sealjuures ka linaga, mis fänne veelgi murelikumaks tegi.

Kahjuks ei saabunud sündmuskohale kanderaam just kõige kiiremini, kuna seda tassinud meedikud jalutasid rahulikult väljakul. See ärritas Szoboszlaid, kes vaatamata protokollidele nõudis meedikutelt kiiremalt liigutamist ja lõpuks ise kanderaami Vargaseni toimetas.

Pärast kohtumist kritiseeris ta meditsiinitöötajaid. «Oleme õnnelikud, aga mõtleme ka Barnabasile, kuna kõige tähtsam on, et temaga oleks kõik korras. Olin esimene, kes tema juurde pärast kokkupõrget saabus ja nägin, mis juhtus, aga ei soovi sellest rääkida,» lausus Ungari kapten, kes polnud kaugeltki rahul meedikute tegutsemisega.

«See on paganama hea küsimus kõikidele. Ma loodan, et kõik tulevad mõistuse juurde, kuna tulime olukorrast edukalt välja. Samas loodan, et midagi sellist ei juhtu enam kunagi.»