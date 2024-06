OTSEBLOGI Mbappe viis Prantsusmaa Poola vastu juhtima

Poola peatreener Michał Probierz: «Mängime Prantsusmaa vastu oma parima võimaliku koosseisuga. See mäng on meile kasulik ja võtame seda kui väikest ettevalmistust sügiseseks Rahvuste liigaks. Muidugi oleme pettunud, et me alagrupist edasi ei pääse, kuid see ei muuda meie strateegiat. Alustasin oma tööga üheksa kuud tagasi. Oleme mõned muutused teinud, kuid vajame rohkem aega. Usun, et meil on viisakas vundament, mille peale ehitada. Lisaks suur aitäh kõigile fännidele, kes on meid tervel teekonnal toetanud.»