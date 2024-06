BLOGI Väravaid tuli nagu Vändrast saelaudu: Austria pani Hollandi selili

Statistiliselt lasub suurim väravalöömise pinge 30-aastasel Memphis Depayl, kes on Hollandi särgis löönud 45 väravat ning tal puudub järgmiseks hooajaks koduklubi. Peale suurepärase vahetusmängija Wout Weghorsti, kes on sel EMil ühe värava löönud, tasub silma peal hoida ka Cody Gakpol ja Georginio Wijnaldumil.

Viimane Austria koondislane, kes on Hollandi vastu värava löönud, on Marko Arnautović, kes lõi 2011. aasta veebruaris värava hollandlastele penaltist. 35-aastane ründaja kuulub ka tänavu koondisesse ja on sel EMil löönud ühe värava, tõsi, taas penaltist. 3:1 võidumängus Poola vastu lõi Austria eest värava ka 24-aastane poolkaitsja Christoph Baumgartner.

Kas Austria jõuab teist mängu järjest kolme väravani või tuleb neil hoopis sama palju palle oma väravast välja urgitseda? Leia tõenäosused SIIT.

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Hollandi peatreener Ronald Koeman: «Üldiselt oli hetki, mil me polnud [Prantsusmaa vastu] parimas vormis. Ohtlikes olukordades andsime palli ära. Me ei survestanud neid alati esimesel poolajal tõhusalt. See paranes teisel poolajal. Kõigil meie ründajatel oli raske päev ja mõnikord ei jätkunud neil piisavalt kannatlikkust, et õigeid otsuseid langetada.»