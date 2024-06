BLOGI Ideetu Serbia langes EMilt välja, Taani pääses edasi

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Taani peatreener Kasper Hjulmand: «See tuleb väga võrdne matš. Mängus on olukordi, milles Serbia on tõesti hea, me peame neid pidurdama nii palju kui võimalik. Serbia on hea tsenderduses ja standardolukordades. Neil on ründes suur füüsiline jõud. Peame minimeerima nende tsenderdusi ja tegema kõik, et neil oleks vähe karistuslööke. See on nagu matš Inglismaa vastu, et püüda palli hoida ja nullida nende suuremad tugevused.»