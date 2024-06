OTSEBLOGI Inglismaa ja Sloveenia mängisid väravateta viiki

Millist minekut ja mängupilti on EMil seni näidatud?

Inglismaa vorm EMil on alati kõigil hambus, sest sisuliselt iga kord minnakse suurturniirile vastu ühe võidusoosikuna. Seekord on aga ootused veelgi kõrgemad ning viimane alagrupimäng võiks olla koht, kus teha vajalikud korrektuurid.

Statistikanopped

Tegemist on Inglismaa ja Sloveenia teise kohtumisega suurturniiril, 2010. aasta MMil võitis Inglismaa neid alagrupimängus 1:0. Kusjuures Sloveenia pole Inglismaad kordagi võitnud, viis korda on kaotatud ja korra on kohtumine lõppenud viigiga.

Inglismaa on kolmel viimasel EMil otsustavas alagrupimängus suutnud hoida oma värava puutumatuna. Lisaks on nad kolmel viimasel EMil 2012, 2016 ja 2021 pääsenud alagrupist läbi ühegi kaotuseta.

Sloveenia on pidanud EMidel kõige rohkem ilma võiduta kohtumisi, kui ükski teine koondis. Neil on kirjas neli viiki ja viis kaotust. Inglismaa on võitnud 34 oma viimasest 37 mängust, kus nad on löönud avavärava. Kusjuures kaks ebaõnnestumist on neid tabanud kahel viimasel EMil – 2021. aastal finaalis Itaalia vastu (normaalaeg 1:1) ja tänavu Taaniga tehtud 1:1 viik.