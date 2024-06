Kes on selle mängu soosik?

Mõneti ootamatult on E-alagrupi viimase vooru eel seis ülipõnev – kõigil neljal meeskonnal on kolm punkti ja vähemalt paberi peal on edasipääsu võimalus iga meeskonna enda kätes.

Arvestades, et Rumeenia on võrdseks kujunenud alagrupis esimene, siis võiks ju soosiku nimetuse nende õlule panna. Samas on Slovakkia võitnud selle alagrupi tugevaimat klubi ehk Belgiat.

Opta superarvuti ennustab, et võiduga ja ka edasipääsuga 16 parema sekka saab sellest mängust Rumeenia, kelle võiduprotsent on 42,2. Slovakkia šanss pole ka mitte just väga halb, hetkeseisuga 31,9 protsenti.

Kumb meeskond pääseb alagrupist edasi või teevad seda mõlemad? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Pigem on mõlema meeskonna mängijad suurematest vigastustest pääsenud. Slovakkial ei saanud kaotusmängu Ukraina vastu lõpuni mängida kaitsja David Hancko, kel tuvastati lihasevigastus. Vaid tosinkond minutit pärast tema väljakult lahkumist lõi Ukraina nende vastu võiduvärava. Viimane info on, et Hancko osalemine Rumeenia vastu on siiski tõenäoline.

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?