EELVAADE Belgia läheb Ukraina vastu noolima alagrupi esikohta

Belgia kaitsja Arthur Theate : «Kui võidame oma järgmise mängu, pääseme edasi. EMil on sisuliselt kõik kohtumised väljalangemismängud. Eksimisvõimalus sisuliselt puudub. Kaotasime ühe mängu ja jäime alagrupi põhja kuni võitsime Rumeeniat. Meie ülesanne on anda endast kõik ja jõuda võistlusel nii kaugele kui võimalik.»

Millist minekut ja mängupilti on EMil seni näidatud?

Kuigi Belgia pole kunagi varem Stuttgardis mänginud, on nende peatreeneril Domenico Tedescol sellest mängupaigast rõõmsad mälestused. Klubitasandil on ta seal viimasest neljast külastusest kolmel alistanud vastase kaheväravalise vahega. Kusjuures Belgia koondis on viimases neljas võidumängus suutnud väravaid lüüa mõlemal poolajal.

Statistikanopped

See on Ukriana ja Belgia läbiaegade esimene omavaheline kohtumine. Belgia on viimases 22 mängus (13 võitu ja 9 viiki) osutunud löömatuks, kus nad on vastamisi läinud koondisega, kellega pole varem kohtunud. Viimati kaotati sel moel esimeses mängus Egiptusega 1999. aasta märtsis.

Belgia on sel sajandil suurturniiridel vaid korra kaotanud alagrupi viimase mängu, see juhtus 2000. aasta EMil, kui 0:2 jäädi kodus alla Türgile.

Ukraina on oma 13 EMil peetud kohtumisest väravata jäänud kaheksas, kuid on viies mängus löönud täpselt kaks väravat, neist neli on nad võitnud ja seda alati seisuga 2:1.

Belgia viimasest 14 EMi mängust vaid kolmes on suutnud mõlemad meeskonnad värava lüüa. Romelu Lukakult on sel EMil VARiga ära võetud kolm väravat ning ta pole veel skoori teinud, kuid sellele vaatamata on ta Belgia kõigiaegade parim väravalööja EMil kokku kuue väravaga.

Belgia on viimasest 17 mängust kaotanud vaid ühe, selleks oli alagrupi avamängu 0:1 kaotus Slovakkiale.