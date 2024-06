OTSEBLOGI Tšehhi on kümne mehega mängus tagasi! Nende EM-unistus elab

Kes on selle mängu soosik?

Tegemist on kindlasti F-grupis järelejäänud kohtumistest kõige põnevamaga. Tšehhi jaoks on tegemist elu ja surma mänguga, sest neid aitab praegu vaid võit, et alagrupist edasi pääseda. Ajalugu aga nende kasuks ei räägi, sest kaotuse korral jääksid nad teist korda EM-finaalturniiri jooksul võiduta. Nii juhtus ka 2016. aastal, kusjuures ka siis oli alagrupifaasi viimaseks vastaseks Türgi.

Türgi hoog enne EMi polnud kiita, sest nad tulid turniirile vastu kahe viigi ja kolme kaotuse pealt, kuid praegu on neil tabelis kolm punkti ning ka viigi puhul jääks neil kindlasti võimalus alagrupist edasi pääseda.

Ajalooliselt on Türgi Tšehhiga paremini hakkama saanud ja ka Opta superarvuti ennustab, et Türgi võidab mängu 45,3-protsendilise tõenäosusega. Tšehhi võiduvõimalus on 29,5 protsenti.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Ühe kahest Tšehhi väravast sel EMil löönud ründaja Patrik Schick peab otsustavast alagrupimängust säärevigastuse tõttu eemale jätma. See on Tšehhile kahtlemata valus kaotus, sest ta on üksi koondise eest löönud rohkem väravaid kui kõik teised ründajad kokku.